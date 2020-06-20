تراند اليوم : فيديو| شريف منير يوجه “رسالة للحرامي”.. ويرد بعنف: لن أستسلم

وكان منير اضطر لحذف الصورة التي تظهر فيها ابنته الصغرى كاميليا ١٢ سنة، وفريدة ١٦ سنة وهي تتمدد على السرير وبجوارها شقيقتها، بعد أن أثارت تعليقات مسيئة له ولابنتيه.
لكنه عاد ونشر الصورة بعد حذفهما، وكتب على الصورة التي أعاد نشرها، وأتبع ذلك بمقطع فيديو دعا فيه إلى توجيه بلاغات إلى النيابة العامة في مصر ضد “المتنمرين” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال منير في مقطع فيديو، ظهرت فيه ابنتاه كاميليا وفريدة في الخلفية: “دول المتهمين اللي عملوا المصيبة”، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرضتا له بعد نشر صورة لهما على تطبيق “إنستجرام” قبل أيام، قائلاً إنها لن يسكت إزاء ما حصل.
واعتبر منير في المقطع الذي شاركه عبر حسابه على “إنستجرام”، أن التنمر الذي تعرضت له أسرته يمكن أن يصبح نقطة تحول خاصة لمن يريدون تحديد حياة الناس على الإنترنت، داعيًا الجميع إلى التوجه بالشكوى للقضاء على كل من يقوم بمثل هذه الأفعال.
وأكد أن هناك اهتمامًا من جانب النائب العام بمتابعة الإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تقديم بلاغات تحوي على التفاصيل الخاصة لمن يثبت تورطهم في التنمر ضد الأشخاص على “السوشيال ميديا”.