تراند اليوم : “إليسا”.. تثير الجدل بفيديو غريب وسؤال للجمهور

أحدثت المغنية إليسا ضجة كبيرة بين متابعيها على تطبيق انستغرام بعدما نشرت مقطع فيديو غامض لها، ظهرت فيه وهي تتحدث او تؤدي أداء تمثيلي مع المذيع المصري باسم الزارو.

وشوقت النجمة اللبنانية محبيها وجمهورها ومن خلال تعليق على شكل سؤال قال فيه: “تقدروا تخمنوا إيه اللي بيحصل؟”.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع العفوي وانهالت عليها التخمينات والاجوبة التي رجحت اغلبها بأنه تسجيل من كواليس مقابلة جديدة.

ومن ثم نشرت اليسا نشرت المطربة اللبنانية إليسا، صورة جديد برفقة عدد من أصدقائها، الامر الذي عرضها لبعض الانتقادات بسبب التقارب الكبير بينهم، وعدم اعتمادهم على وسائل الجماية والتباعد الاجتماعي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن آخر أعمال إليسا أغنية “قهوة الماضي”، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبومها الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب كورونا.