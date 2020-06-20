صورة زينة على هيئة رجل تثير الجدل بين المتابعين

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي على "انستقرام" صورة لها قامت فيها بتحويل شكلها على هيئة شاب، وعَلّقت على صورتها تعليقاً كوميدياً أثار ضحك متابعيها، وكتبت زينة قائلة: «هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتي أحلامي.. والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا على شكل راجل يقولي فوراً.. ده أنا لو شفتني وأنا راجل هاروح اتقدملي واتجوزني».

صورة زينة على هيئة رجل تثير جدل بين المتابعين

كانت الفنانة زينة قد اعتادت نشر صور طريفة في حسابها الشخصي على موقع «انستقرام» وكانت آخرها صورة سقوطها من على السلم، حيث نشرت زينة صورة لها في أثناء وقوعها من أعلى درجات السلم، وعَلّقت عليها بطريقة طريفة قائلة: «امنعوا الضحك»، وهو ما دفع كثير من الفنانات للتفاعل معها. وقد ظهرت زينة في الصورة وهي ترتدي فستاناً أزرق مستلقية على الأرض، وإلى جانبها حذاء فضياً بكعب عالٍ، وحقيبة يدها والتي خرج منها أقلام الروج الخاصة بها. ولكن تبيّن أنّ سقوط زينة ليس حقيقياً وإنما هو مشاركة منها في تحدٍّ منتشر عبر شبكة الإنترنت حالياً وهو "Falling Stars" أو "النجوم المتساقطة"، الذي تقوم فكرته على التقاط صورة تقنع من يشاهدها بسقوطه أرضاً، ويقترب من يديه أدواته المفضلة.

وتفاعل معها عدد من النجمات، معبرين عن طرافة الموقف ومن بين النجمات اللاتي أثارت الصورة ضحكاتهن، ياسمين رئيس، وأنغام، وغادة عبد الرازق، والمطربة رنا سماحة.

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وينال تحدي "النجوم المتساقطة" انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار تحديثات مماثلة مثل "تحدي فتح غطاء الزجاجة" و"تحدي دلو الثلج" المخصص لنشر الوعي حول مرض التصلب العضلي الجانبي.

وشاركت زينة في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «جمع سالم»، وقد قَدّمت لها أغنية التتر الفنّانة أنغام، حيث لم يمنعهما زواجهما من الفنان أحمد عز من التعاون فنياً، أو تسبب في وجود خلاف بينهما.