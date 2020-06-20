شريف منير يتعرض للسرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري شريف منير، في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، عن تعرض صفحته للاختراق من قبل بعض المجهولين.

وقال في الفيديو: “بعض الكارهين ينتقدون نشري صور علم مصر، ولكن هذا بيتي وأنا حر فيه، مؤكدًا أنه تعرض للسرقة بعض اختراق العض لصفحته وحذف بعض الصور من عليها خاصة صورته بالعلم وصورة ابنتيه التي أثارت تضامن كبير جدًا من الوطن العربي والعديد من الدول الأجنبية، كما قاموا بحذف صورته مع تي شيرت محمد صلاح، وكذلك فيديوهات دعمه للبلاد.

وتقدم من خلال الفيديو ببلاغ جديد لمباحث الإنترنت للوصول لهؤلاء المخترقين، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه وحق ابنتيه ضد كل من يتجاوز في حقه وحق عائلته.

وكان الفنان المصري شريف منير، قد وجد دعم كبير من قبل نجوم الفن في مصر والوطن العربي وذلك بعد تعرض ابنتيه للتنمر بسبب الصورة التي قام بنشرها لهما من غرفة نومهما، وتبعه عدد كبير من النجوم في تقديم بلاغات في المتنمرين بهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل.