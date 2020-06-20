تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وسبب تحذير الأطباء لأسرتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، نتيجة المسحة الثالثة للفنانة المصرية رجاء الجداوي، والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات صحفية، أن الفنانة رجاء الجداوي، تأثرت نفسيًا بظهور نتيجة التحليل الثالثة خاصة وأنها تتواجد بالعزل الصحي منذ 27 يومًا حتى الآن، فيما طالبت أسرتها محبيها بالدعاء لها.

وأكد أن الفنانة رجاء الجداوي، ما زالت على “جهاز CPAP”، داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة اثنين مرضى آخرين، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم تترواح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقريين، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية السيئة هي سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن، وفقًا لـ”اليوم السابع”.

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وتابع، أن نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، للفنانة رجاء الجداوي، ليست مهمة طالما ما زالت في الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنه حال ظهور أي مسحة سلبية لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك في خروجها من العزل الصحي، لأنها تعاني من مشاكل في التنفس، ومن الصعب الاستغناء عن جهاز CPAP في الوقت الحالي.

وأكد أنه في حالة سلبية نتيجة تحليل كورونا للفنانة رجاء الجداوي، خلال الأيام المقبلة، ورغبة أسرتها في نقلها لمستشفى خاص غير مخصص لمصابي كورونا، سيكون هناك خطورة على نقلها بسبب حاجتها لجهاز “سيباب”، طوال الوقت، ونقلها بإسعاف مجهز إلى مستشفى آخر سوف يكون حسب تقييم الحالة، مشيرًا إلى أن حقنها بمصل البلازما مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بوزارة الصحة والسكان، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن جهاز الـ “سيباب” التى تتواجد عليه الفنانة القديرة، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهوره.

وأكد المصدر الطبي أنها أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية.