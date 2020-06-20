كريم فهمي يضع "تاتو" باسم زوجته على ذراعه

السبت 20 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

كشف الفنان المصري كريم فهمي، عن قيامه برسم "تاتو"، على ذراعه يحمل اسم زوجته، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "فهمي"، على الصور، قائلًا: "دانيا دائمًا وإلى الأبد، بخطها وأنا وضعته على جسدي".

وشارك الفنان كريم فهمي في رمضان المنقضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، سوسن بدر، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، ‏أحمد سعيد عبدالغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة ‏سينرجي.‏