بعد زواجه.. سارة الطباخ تزعج محمد الشرنوبي في شهر العسل

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد التحذيرات الأخيرة التي وجهتها المنتجة سارة الطباخ لشركات الإنتاج من التعاون مع الفنان محمد الشرنوبي الذي يقضي حالياً شهر العسل بعد زواجه السريع سبب فيروس كورونا المستجد، قامت شركة “روتانا” بحذف برومو أغنيته الجديدة.

وكانت الشركة قد نشرت برومو الأغنية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت على “إنستغرام”: “الحب من أول نظرة وقلبي ارتاح، نبارك للفنان محمد الشرنوبي زواجه ونتمنى له ولزوجته حياة مليئة بالحب والسعادة، انتظروا الأغنية يوم السبت على تطبيق Deezer”.

إلا أن الشركة تراجعت عن قرارها بسبب بيان الطباخ التحذيري الذي جاء فيه: يعد تعدياً على حقوق الملكية لشركة إيرث برودكشن حيث إنني صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعمال محمد الشرنوبي وصاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لكافة أعماله وفقاً للتعاقد المبرم معه والموثق بنقابة المهن الموسيقية والساري لسنوات قادمة، لذلك لزم التنويه وإعلام كافة الجهات الرسمية وكافة شركات الإنتاج وتحذر المدعو محمد الشرنوبي- لإخلاله بالتعاقد”.

وأضافت:”تم التصالح في ١٦-٢-٢٠٢٠ بغرفة صناعة السينما ونص التصالح على التزام المدعو بالتعاقد المبرم بيننا إلا أنه في شهر أبريل ٢٠٢٠ أخل بجميع التزاماته التعاقدية للمرة الثانية ولم يلتزم بقرار الغرفة وقام بالتعاقد على أعمال فنية منها غنائية وتمثيلية وإعلانية وإعلامية دون موافقة الشركة ودون وجه حق وحجب أموال الشركة عمدًا في حوزته للمرة الثانية”.

واختتمت: “ننبه بأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدي على الحقوق الحصرية لشركة إيرث برودكشن عن طريق المستشار القانوني للشركة الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض ويعتبر هذا التنويه والتحذير إعلاماً للكافة مع احتفاظ الشركة بكافة حقوقها الأخرى”.