شريف منير يتعرض للسرقة: “لن أسكت”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان شريف منير على حسابه بـ”فيسبوك” فيديو جديداً تحدث في بدايته عن علم مصر، وقال: في ناس مش عاجبها إني حاطط العلم في بيتي، وأنا هفضل حطه كدة ومش هاشيله لحد ما أموت وهتلف بيه وأنزل بيه قبري”.

وأشار إلى أن العلم في بيته وهو له مطلق الحرية في وضع أي شيء في بيته، مضيفًا: “هناك حرامية قاموا بتهكير صفحتي على الانستجرام وسرقوا صورتي وأنا رافع العلم، شالوا صورتي وأنا شايل صورة محمد صلاح وبهنيه بعيد ميلاده، ورفعوا أشياء خاصة وصور لي مع بناتي في المطبخ ومسحوا صور العلم وأنا مش هاسيبهم، وعلى الهوا بوجه بلاغي للنائب العام ومباحث الإنترنت، وأنا مش بخاف ولا بستسلم والعلم هيفضل موجود مش عاجبك اطرد من صفحتي”.

كما كشف منير سبب نشر صوره مع علم مصر في منزله بعد تعرضه للكثير من التساؤلات والتعليقات بعد أن نشر العديد من الصور مع بناته وزوجته وخلفهم علم مصر، حيث كتب عبر حسابه على “إنستغرام”: “ده بقي العلم اللي تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل.. العلم فين؟ هو أنت نسيت تتصور مع العلم”.

وتابع: “العلم أهو ده العلم اللي حطيته عندي في بيتي وبتصور معاه ديماً.. لإني كنت شايله يوم 3/7 وكان معايا بردو في 30/6 يوم الثورة العظيمة، عرفتوا ليه محتفظ بيه وبتصور ديماً جنبه؟.. وانبسطت أكتر لما عرفتوا إن علم مصر مهم قوي بالنسبة لي.. خلاص فهمتوا إن شريف لازم يتصور وجنبه علم مصر.. وهذا هو المطلوب.. حد ليه شوق في حاجة؟”.