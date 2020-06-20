بالصور – هكذا احتفلت مي كساب بأول “درع” لها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة مي كساب عبر حسابها على “إنستغرام صورة تحتفل بها بحصولها على الدرع الفضي من “يوتيوب.

وعلقت على صورة الدرع الذي حصلت عليه موجهة الشكر لكل ما ساندها وساعدها الفترة الماضية، حيث كتبت: “أول درع (الدرع الفضي) عقبال الدهبي والماسي، بدعمكم ومحبتكم ألف حمد وشكر لله شكرا @muzicup على مجهودكم معايا شكراً أحمد حلمي وميا المهدي شكراً لكل الشعراء والملحنين والمخرجين اللي اشتغلوا علي ألبومي اللي فات وربنا يوفقنا في اللي جاي وأخيراً شكرا جوزي حبييي على دعمك ليه ومجهودك معايا وفضلك في رجوعي للغنا مرة تانية بمزيكتك المختلفة المنفردة”.

وكانت مي قد علقت على زيادة وزنها الملحوظة في الفترة الأخيرة بأن السبب يرجع إلى العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى حبها للطعام الي تكون ضعيفة أمامه.

على صعيد آخر، طرحت مي كساب مؤخرًا أغنية منفردة جديدة حملت اسم “ودي عاجبك فيها ايه”. من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان أشرف سالم ومن توزيع أوكا.