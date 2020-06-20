محمد هنيدي يسخر من صورته مع منة شلبي ويحول نفسه إلى فتاة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار تطبيق تحويل الصور إلى عكسها على كل مواقع التواصل الاجتماعي سارع عدد كبير من النجوم للمشاركة فيه ونشر صورهم بعد تحولهم إلى الصورة العكسية.

وكان الفنان محمد هنيدي قد نشر أول صورة من فيلم “النمس والإنس” مع الفنانة منة شلبي، إلا أنه شارك بها في تريند تحويل الصور، حيث قام بتحويلها ليظهر علي هيئة فتاة وتتحول منة شلبي إلى رجل، مما أثار العديد من التعليقات الساخرة عليها.

يذكر أن هنيدي بدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم الجديد في ديكور منزله القديم داخل استوديو شريف عرفة، وجمعت هذه المشاهد بينه وبين شلبي التي تشاركه بطولة العمل، ويقدم هنيدي ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى “النمس”، والفيلم تدور أحداثه خلال فترة الخمسينيات.

وحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل انطلاق التصوير، ولكي يتم إنجاز العمل في أسرع وقت، وليخرج في أفضل صورة من ناحية أخرى.

ويعود هنيدي بفيلم “النمس والإنس” إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات، حيث كان آخر أعماله فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفي لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسي ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.