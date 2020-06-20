طبيب سعاد حسني يفجر مفاجآت حول وفاتها وقصة زواجها من عبدالحليم حافظ

متابعة بتجــــــــــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر الأسبوع” الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي عبر قناة “صدي البلد” حل الدكتور عصام عبد الصمد، طبيب الفنانة الراحلة سعاد حسني والمقيم في لندن، حيث فجر عدة مفاجآت ول وفاة الفنانة الراحلة وزواجها من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

واستبعد عبد الصمد أمر انتحار سعاد يوم 21 حزيران (يونيو) 2001، لافتاً إلى أنها توفيت في الساعة التاسعة مساء و20 دقيقة بعد سقوطها من شقتها في لندن. وأضاف أنه تحدث مع الفنانة سعاد حسني قبل وفاتها بيوم واحد فقط، وكانت سعيدة للغاية. مؤكداً أنها استعادت لياقتها وكانت تنوي العودة إلى مصر في شهر آب (أغسطس).

وأوضح أنه قبل وفاتها عُرض عليها ثلاثة سيناريوهات لتمثل واحداً منها عند عودتها لمصر، لافتاً إلى أن أحد هذه السيناريوهات كان أمام الفنان الراحل عمر الشريف.

وأكد الدكتور أن سعاد تزوجت بالفعل من “العندليب الاسمر” عرفياً حتى لا يؤثر هذا الأمر على نجاحهما الفني في ذلك الوقت.