شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات نجوم الغناء في مزاد ضخم للتصدي لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون دار مزادات جوليان مع مؤسسة MusiCares لإجراء مزاد يقام عبر الإنترنت في 9 سبتمبر يستفيد منه صندوق الإغاثة MusiCares COVID-19، فيعتمد المزاد علي مقتنيات عدد من أهم و أشهر جوم الغناء في العالم وهي المقتنيات التي وصفها دار المزادات بـ"المقتنيات الفريدة".

وحسب موقع "بيلبورد" أن هناك عددا كبيرا من النجوم سوف يشاركون بمقتنياتهم في هذا المزاد الضخم، وتضم القائمة كل من النجمة العالمية بيلي إيليش وبليك شيلتون وأيقونة الموسيقي شير ذات الـ (74 عامًا)، وأوزي أوسبورني وشارون أسبورني، كما تشارك النجمة العالمية باربرا سترايسند وDepeche Mode وويلي ويلسون وروبيرت بلانت، وغيرهم.



بيلي ايليش بيلي ايليش

ولم يتتم الكشف حتي الآن عن المقتنيات التي يعرضها كل نجم للبيع بالمزاد للاستفادة من المال الذي سيتم جمعه ويستفيد منه صندوق الإغاثة MusiCares COVID-19.



شارون و اوزي اسبورني شارون و اوزي اسبورني

قالت دارين جوليان الرئيس التنفيذي لـ"دار مزادات جوليان" في بيان: "في هذا العالم الجديد من الابتعاد الاجتماعي والعزلة، استطاعت الموسيقى والفنون الجمع بيننا وأعطاء الأمل والقدرة علي التخلص من اليأس والخسارة اللذين شعرنا بهما جميعا في الأشهر الأخيرة".