شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر "قفا" كلف الفنان الراحل أحمد زكى 100 جنيه أثناء تصوير مشهد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداقة قوية جمعت الاعلامى محمود سعد والنجم الكبير الراحل أحمد زكى، وهو ما جعل سعد يكشف عن تفاصيل جديدة خلال برنامجه "باب الخلق"، حيث كشف سعد كواليس صداقتهما التى بدأت خلال تصوير فيلم "حب فوق هضبة الهرم"، لافتا إلى أنه كان يندمج للغاية في التمثيل، ويتقمص الشخصيات بشكل مميز للغاية، وتابع سعد، أنه حرص على حضور تصوير فيلم "الليلة الموعودة"، الذى تم انتاجه عام 1984 ، وخلال أحد المشاهد التي يجسد زكي فيها شخصية شاب يقوم بتهريب ساعات من بورسعيد، وعند تقدمه إلى الضابط الذى يقوم بتفتيشه ليخرج الأشياء التى يخبئها، ويسأله "انطق ياض أنت مين"، فيقوم المخبر بضربه بالقفا.

وتابع: "الكومبارس الذي يقوم بدور المخبر ضرب زكي ضربة خفيفة وانتهى المشهد ، فغضب زكي وطلب إيقاف التصوير وتحدث مع الكومبارس وطلب إعادة المشهد، وفي الإعادة ضربه المخبر بشدة، فصرخ المخرج وانفعل على الكومبارس، فرد زكي قائلا: "سيبه أنا اللي طلبت من ده، أنا دافع له 100 جنيه عشان يديني قفا يلوحني زي المخبرين فعلا".

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وروى الاعلامى محمود سعد تلك الواقعة، بعد حالة الجدل الواسعة التى اجتاحت السوشيال ميديا الأيام الماضية، وذلك بعدما أعلن النجم محمد رمضان عن اعتزامه تقديم مسلسل عن حياة أحمد زكى، من تأليف بشير الديك، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر تقديمه فى موسم دراما رمضان المقبل.