شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحتفل باليوم العالمي للاجئين: أبطال تحدوا الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة كندة علوش، باليوم العالمي للاجئين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مشيرة إلى أن اللاجئين هم "أبطال حقيقيين تحدوا كل الظروف الصعبة وعملوا إنجازات بمجالات مختلفة".

وشاركت الفنانة كندة علوش عددا من الصور خلال احتفالها باليوم العالمي للاجئين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقة :"‎لما بتحاول من قلبك ترسم الضحكة على وجوهن وتمنحن ولو لحظات من السعادة من خلال دعمك ومحبتك واهتمامك ومساعدتك.. هي السعادة رح تنعكس على حياتك لوقت الطويل".

وأضافت :"من بين اللاجئين أبطال حقيقيين تحدوا كل الظروف الصعبة وعملوا إنجازات بمجالات مختلفة.. وقدموا مساعدات كبيرة للاجئين وللمجتمعات المضيفة علينا دعمهم فلتكن رسالتنا في يوم اللاجئ العالمي هذا العام أن لكل منا دور ولكل بادرة مهما كانت بسيطة أثر ايجابي".

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على صعيد آخر، شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عددا من الصور مع الأطفال اللاجئيين، مؤكدة أن اليوم يعد يوم الأبطال الذي يسعون للحفاظ على أنفسهم وأسرهم.

وعلقت الفنانة صبا مبارك على الصور قائلة :"يوم اللاجئ العالمي هو يوم الأبطال الذين يسعون حالياً للحفاظ على أنفسهم وأسرهم لكي يبقوا سالمين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بيها العالم.. عسى أن يأتي يوماً نرى كل من هـجر من منزله عائداً لوطنه وأهله.. لا تنسوهم ولا تتردد في تقديم يد المساعدة لهم حتى لو بأبسط الأشياء.. مع اللاجئين".