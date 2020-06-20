شكرا لقرائتكم خبر عن مش فارق معاه.. هكذا يواجه الفيشاوى قضايا النفقة وإثبات النسب المرفوعة ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان أحمد الفيشاوي، لا يهتم على الإطلاق بالشق القضائي الذي يمثل جانبًا كبيرًا من حياته خلال الفترة الحالية، فالفنان يحاول من خلال الصور التي يكشف عنها علي الإنستجرام الخاص به أن يثبت أنه يعيش حياة طبيعة، وأن قضية نفقة ابنته لينا، ونسب ابنه، لا تسبب له أى أزمات علي حياته الشخصية.

ومع النظر إلى حساب الفيشاوى على إنستجرام، سنجد أنه في الوقت الذى تم فيه إصدار حكم عليه بالسجن لمدة عام في قضية نفقة ابنته لينا، نشر الفيشاوى صور تجمعه بزوجته ندي الكامل فى منتجع الجونة، وبجانبهما حقائب السفر وذلك للاستمتاع بإجازة عيد الفطر.



لينا الفيشاوي (1)

واستمر الفيشاوي في نشر الصور رغم قرار حبسه، ولم يقف الأمر عند قضية لينا، ففي الفترة الماضية فجرت قضية جديدة وهي قضية نسب ابن له من إمرأة ألمانية، والتي وكلت محامي هند الحناوي والدة لينا، لإثبات نسب ابنها، كما فعل وأثبت نسب لينا قبل سنوات.



محمود حميدة وأسرة الراحل فاروق الفيشاوى

وهذه المرة أيضا تجاهل الفيشاوي الحديث عن الأمر، وهذا ما ظهر من خلال الصور التي نشرتها زوجته وجمعته بوالدته الفنانة سمية الألفي وزجته، والنجم محمود حميدة، مما اظهر أنه يمارس حياته بشكل طبيعى، وكأن القضايا المرفوعة عليه لا تمثل له شيئا.

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وكانت قد قررت محكمة جنح الدقى، قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا، شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وكانت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع أحمد الفيشاوى، قالت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه جرى إعلانهم فى القضية فى مكان قديم لم يعد موكلها مقيمًا فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارًا رسميًا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث.

وأضافت محامية أحمد الفيشاوى، أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالى لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانونى لموكلها.

وعلي جانب آخر كشف شعبان سعيد محامي لينا أحمد الفيشاوي عن ظهور ابن جديد يدعى "تيتوس" لوالدها الفنان أحمد الفيشاوي.

وقال المحامي في حواره لبرنامج "إى تي بالعربي" إن سيدة ألمانية تدعى "دنيس ولمان" اتصلت به تليفونيا وطلبت منه أن يرفع دعوى قضائية ضد أحمد الفيشاوي لإثبات نسب طفل يدعى "تيتوس" يبلغ من العمر 8 سنوات.

وتابع سعيد قائلاً: "تيتوس ولينا الفيشاوي كانا على صلة، وأنه ينتظر أوراق النسب من السيدة الألمانية".