شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة العمر.. ماجد المصري برفقة تامر حسني على أحد الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، بصورة له برفقة الفنان تامر حسني، لاقت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين.

وأظهرت الصورة التي نشرها الفنان ماجد المصري عبر إنستجرام، تواجد النجم تامر حسني برفقته، مرتديًا "كاب" ويبدو أنهما على أحد الشواطئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، حيث علق ماجد المصري على الصورة قائلا: "أحلى تيمو.. عشرة العمر.. نجم الجيل".

من ناحية أخرى، يستكمل فريق عمل فيلم "مش أنا" تصوير المشاهد المتبقية أول الشهر المقبل " يوليو " فى عدد من مناطق القاهرة والذى يشارك فى بطولته كل من النجم تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق .

وكان العمل كان توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا.

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ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

وكان آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.