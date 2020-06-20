شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشيدون بـ محمد رمضان لتجسيد النمر الأسود.. والأخير يواجه العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النجم محمد رمضان تعليقات عديدة منذ الإعلان عن تجسيد حياة ‏الإمبراطور أحمد زكى فى مسلسل تليفزيونى، كل تلك التعليقات لا تتعلق ‏بكيفية أدائه للشخصية وإنما تتعلق بورثة الفنان الراحل، وتمثل تلك التعليقات ‏جانبين الأول رامى عز الدين بركات الوريث الشرعى لهيثم أحمد زكى ‏ووالده زوج الفنانة هالة فؤاد، والذين وضعوا شروطا للموافقة على تجسيد ‏حياة زكى ، وعلى الجانب الآخر منى عطية شقيقة الفنان الراحل التى لم ‏تبد أى موافقة حتى الآن، لكن النجم محمد رمضان ماض فى طريقه متمسكا ‏بحلمه الذى عاش عليه لسنوات منتظرا تلك اللحظة، خاصة وأن هناك عدد كبير من نجوم الفن الذين كانت تجمعهم علاقة وطيدة بالنمر الأسود أحمد زكى أشادوا بإتجاه محمد رمضان نحو تقديم المسلسل وقدرته على تقديم دوره فى مسلسل تليفزيونى، وأنه الأنسب لهذا العمل مثل الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، وكذلك الفنانة الكبيرة شهيرة والتى كانت تجمعها علاقة صداقة وأخوة بالراحل أحمد زكى، وكذلك ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين.

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من جانبه قال المستشار بلال عبد الغنى وكيل رامى عز الدين عز الدين ‏بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث الشرعى له، إن الفنان ‏محمد رمضان لم يخطرنا لعمل مسلسل عن حياة الإمبراطور، أن وكيله رامى ‏ينتظر إخطاره بالأمر حتى يقرر إن كان يوافق على العمل أولا.‏

وأضاف عبد الغنى لـ"الخليج 365" أن وكيله رامى وضع شروطا للموافقة ‏على تجسيد قصة حياة الراحل أحمد زكى أهمها أن يكون العمل يحترم ‏تاريخ الإمبراطور أحمد زكى، وان يطلع بنفسه على السيناريو حتى يبد رأيه ‏فى الأمر .‏

وأضاف أن رامى يوافق بشكل مبدئي على أن يجسد محمد رمضان العمل ولا ‏يوجد اعتراض على شخص رمضان لكن لابد أن يخطر الأسرة أولا كإجراء ‏قانونى حفاظا على حق الورثة الشرعيين .‏

وقال رامى عز الدين بركات فى رسالة نقلها لـ"الخليج 365" محاميه ‏المستشار بلال عبد الغنى إن والده أيضا يرفض تجسيد شخصية زوجته ‏هالة فؤاد فى أى عمل تليفزيونى خاصة أنها ارتدت الحجاب قبل وفاتها ‏وابتعدت عن الأضواء.‏

وأبدى رامى عز الدين بركات الوريث الشرعى للفنان هيثم أحمد زكى موافقته ‏على الاستعانة بمقتنيات الإمبراطور فى مسلسل محمد رمضان الذى يجسد ‏فيه قصة حياة الفتى الاسمر، وذلك شرط الاطلاع على السيناريو والموافقة ‏عليه.‏وأن كون العمل ‏يليق بتاريخ وشعبية النجم الراحل.‏

من جانبها، قالت منى عطية، شقيقة النجم الراحل أحمد زكى، إن رمضان ‏لم يجر اتصالا بها حول عن تجسيد شخصية شقيقها، مضيفة أنها لن توافق ‏على تجسيد الدور إلا بعد قراءة السيناريو‎.‎

وأضافت، خلال لقاءات تليفزيونية، أن والدة الفنان الراحل أحمد زكى سجلت جميع ‏مراحل حياة الفنان الراحل ومتواجدة معها وكذلك فى فترة مرضه، وفترة ‏حياته فى الصغر حتى وصوله إلى التمثيل، قائلة: "والدتى فى الحياة ‏الأخيرة للراحل أحمد زكى.. قالت عاوزة أسجل كل حاجة عن حياة أحمد ‏زكى وماما مسجلة وكمان إحنا مسجلين كل حاجة وعلاقته بينا"‏‎.‎

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وتابعت أن عائلة أحمد زكى تحب الفنان محمد رمضان بسبب وقوفه بجانبنا ‏فى عدة مواقف، ولكنه لم يتصل بنا على تجسيد شخصيته، مرحبة بالفكرة ‏ولكن لا بد من الموافقة بعد قراءة السيناريو بالكاملة، مضيفة: "مفيش حد ‏يعرف فترة طفولته واحنا اللى لازم نحكيها للى هيجسد قصته وحياته معنا".‏

بدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة الدرامية ‏لقصة حياة أحمد زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ‏للعرض في موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على الاسم ‏النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره ‏إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على ‏التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل‎.‎

ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من ‏المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير‎.‎

وكان بشير الديك قد صرح من قبل وشدد على أن الإمبراطور أحمد زكى ‏كان له حث مصرى، ولذلك كان يؤدى شخصيات مصرية وطنية حتى فارق ‏الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى نهاية حياته‎.‎

وعن الفنان محمد رمضان، قال: "إنه أنسب واحد سناً وشكلاً لتمثيل شخصية ‏أحمد زكى فى المسلسل لأنه ممثل جيد جداً.. ومش هنفترى على الناس ‏ونقول لا.. هو ممثل ومعاه كارنية النقابة‏‎".‎

وتابع بشير الديك "أنا مش بعمل سيرة الإمبراطور الراحل.. أنا بستوحى منه ‏معنى الموهبة وتطورها، رغم أن الظروف كلها كانت ضده.. وكيف أنه ظل ‏يمثل حتى وفاته رغم أنه كان مصابا بالسرطان وهذه شخصية نادرة‎".‎

أكد النجم محمد رمضان أن السيناريست الكبير بشير الديك كان أقرب ‏أصدقاء للنجم الراحل أحمد زكى، وذلك بعد التعاقد معه لكتابة مسلسل ‏‏"الإمبراطور أحمد زكى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل‏‎.‎

وكتب النجم محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "الحمد لله ‏اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/ بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد ‏زكي)، ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم ‏أحمد زكي موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر ‏الأسود‎".‎