شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصولها على جائزة الدولة التشجيعية.. سلوى أحمد: اعتراف من الدولة بموهبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الممثلة الشابة سلوى أحمد على جائزة الدولة التشجيعية في التمثيل المسرحي عن دور الخالة في مسرحية "شق القمر"، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقالت سلوى أحمد لـ"الخليج 365": سعيدة جدًا بحصولي علي تلك الجائزة التى تفاجئت بها، فقد قدمت عليها منذ عام 2018 عندما أعلنت عنها وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية، ووجدت جميع الشروط تنطبق عليًا، ولكن كان هناك شرط واحد قام بتقيييدى وهو المشاركة بعرض حديث لا يتخطي العامين.

وأضاف سلوى قائلة: "وكان ذلك السبب في تقديمي بدوري في مسرحية "شق القمر" حيث كانت آخر أعمالى وكنت حينها أود التقديم بعروض أخرى، وبعد التقديم تناسيت الجائزة تمامًا، وفقدت الأمل فيها لأفاجئ منذ قليل بالكثير من التهانى علي صفحات التواصل الإجتماعي.

وتابعت سلوي أحمد قائلة: لم تكن تلك الجائزة هي الأولى بالنسبة لي فقد حصلت علي ثلاثة عشرة جائزة من قبل بعدة مهرجانات منها المهرجان القومى للمسرح ومهرجان نقابة المهن التمثيلية، ومهرجان الثقافة الجماهرية وكذلك بعد المهرجانات الخارجية .

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واسترسلت سلوى: كنت أتمنى أن أستلم الجائزة بنفسى ولكن بسبب سفرى خارج مصر لم أستطع، ولكنى أيضًا لم أستطع إنكار أن هذه الجائزة من أهم الجوائز التى حصلت عليها فهى بمثابة اعتراف من الدولة بموهبتي، كما أنها جاءت في وقت اشتياق للمسرح والتمثيل.

وعن عرض "شق القمر"، قالت العرض كان من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، مأخوذ عن رواية "جريمة في جزيرة الماعز" إعداد سامح عثمان ، وإخراج ريهام عبد الرازق.