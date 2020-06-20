شكرا لقرائتكم خبر عن موهبته فائقة.. أميتاب باتشان يتلقى "لوحة فنية" من أحد معجبيه رسمها بقدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نجم بوليوود أميتاب باتشان، هدية من أحد معجبيه، تمثلت في لوحة رسمها هذا الشخص الذي يدعى "عيوش" بقدمه، خاصة أنه لا يستطيع استخدام يده، وقد شارك أميتاب باتشان، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" هذه اللوحة.

وأظهرت الصورة التي نشرها نجم بوليوود أميتاب باتشان عبر حسابه على "انستجرام"، اللوحة وبجانبها عيوش الذي رسمها، معلقا عليها قائلا :"هذا عيوش، الذي يمتلك قدرات خاصة، غير قادر على استخدام يديه، لذلك يرسم بقدميه .. لقد التقيت به في المنزل .. موهبته فائقة".

ويشارك نجم بوليوود أميتاب باتشان في بطولة فيلم "جولابو سيتابو"، إخراج شوجيت سيركار، والذي كان من المقرر عرضه فى صالات السينما فى 17 أبريل الماضى، لكن الهند تعيش فى حالة إغلاق منذ أواخر مارس.

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وفي وقت سابق، قالت "أمازون" إن الفيلم يطلق على خدمتها فى 12 يونيو ويكون متاحا فى 200 دولة ومنطقة حول العالم، فى ما وصفه سيركار بأنه "فجر عهد جديد للترفيه الهندى"، وتتنافس "أمازون" فى الهند مع "نتفليكس" وشركات أخرى مثل "هوت ستار" - شريكة "ديزنى" - من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من المشتركين فى البلاد التى يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.