شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الخوف.. أحمد حلمي: "سقطت في الثانوية العامة 3 مرات ودى نصيحتي للطلاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو جديد تضمن عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات قليلة من انطلاق مارثون الامتحانات، غدا الأحد، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة وعدم التجمعات.

وقال الفنان أحمد حلمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مساء اليوم :"حبايبي طلاب الثانوية العامة بنين وبنات.. ربنا معاكوا ويوفقكوا وينجحكوا .. وخدوا بالكوا طبعا ومحدش يقلع الكمامة وبلاش تجمعات.. مش عايزين ننجح في الثانويه العامة ونسقط في الكورونا"، مضيفا :"سهيلة بنت أختي.. شدي حيلك وربنا يوفقك يارب".

وأضاف أحمد حلمي في مقطع الفيديو قائلا :"الفيديو بخصوص امتحانات بكرة وبما أن بنتكلم عن امتحانات الثانوية العامة اعتقد مفيش حد أحسن مني يتكلم أكتر مني عن الثانوية العامة، لأني خبرة وسقطت فيها 3 سنين بس أناعايز أقولكم أني كنت في الحقيقة خايف من الامتحانات".



أحمد حلمي

وتابع :"حقيقي السنة الوحيدة اللي ماسقطتش فيها هي اللي مكنتش فيها خايف من الامتحان بجد وتعاملت مع الامتحان على أنه فسفوسة... مضيعش وقتك في الرعب ووجع البطن وامتحانات الثانوية فسفوسة محدش ياخد باله منها".



الفنان أحمد حلمي

يأتي ذلك بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، لاستقبال الطلاب غدا الأحد لأداء امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدة أن هناك 2216 لجنة سير فى حالة طوارئ لعقد الامتحانات. Advertisements



وفي وقت سابق، قالت مصادر مسئولة، أن الوزارة فى حالة طوارئ حاليا وتم التنسيق مع عدة جهات لتأمين الطلاب صحيا على أعلى مستوى، مشددة على أن عقد الامتحانات دون حدوث أى مشاكل صحية لأى طالب انتصار عظيم للدولة على فيروس كورونا، موضحة أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المتاحة والمطلوبة لحماية الطلاب أثناء أداء الامتحانات ومن ثم يتبقى دور الطلاب وأولياء أمورهم فى الالتزام بالضوابط الصحية.

وشددت المصادر على أن الوزارة تعلم خوف بعض الطلاب من نزول الامتحانات، مشيرة إلى أن دور الطالب الالتزام بكل التعليمات الصحية وإذا حدث أى مكروه سيتم الاحتفاظ للطالب بحقه فى دخول امتحانات الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة وله حرية تأجيل الامتحانات للعام المقبل، مشيرة إلى أن انتصار الطلاب على فيروس كورونا مرهون بوعيهم ومدى قدرتهم على تحقيق تباعد اجتماعى.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك تكاتف كبير بين أجهزة الدولة لعقد الامتحانات وتأمين الطلاب، حيث يبذل كل شخص مسئول فى المنظومة أقصى جهد من أجل توفير بيئة آمنة للطلاب أثناء عقد الامتحانات، مؤكدا أن تواصل مع أعلى مستويات فى الدولة من أجهزة ووزارت من أجل تأمين الطلاب.

وأضاف رئيس الامتحانات أنه تم الانتهاء من تزويد لجان السير على مستوى الجمهورية بجميع المستلزمات الطبية والصحية التى من شأنها حماية الطلاب من فيروس كورونا وأصبحت اللجان الآن جاهزة لاستقبال الطلاب غدا الأحد لأداء امتحان اللغة العربية، قائلا: ستكون امتحانات آمنة صحيا دون أى مشكلات.