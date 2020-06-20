شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد الجليل يبدأ تصوير دروه في "النمس والإنس" مع هنيدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده الأولى من فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى، داخل استوديو شريف عرفة، والتي جمعت بينه وبين هنيدى، وتضمن مشاهد فلاش باك خلال أحداث الفيلم، ويستمر التصوير في نفس الديكور لمدة سبوع.
فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.
وكان أخر ظهور لعمرو عبد الجليل في السينما فيلم "كازابلانكا" والذى عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل ولبلبلة ومجموعة من النجوم تأليف هشام هلال.
وعرض لـ عمرو عبد الجليل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى وأخرون من النجوم.
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