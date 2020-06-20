شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تهنىء أعضائها الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن التمثيلة بقيادة الدكتور أشرف زكى بيان هنأت فيه الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية فى عدد من المجالات الفنية، وهم المخرج الكبير الراحل محسن حلمى، والذى حصل على جائزة التفوق والكاتب الكبير لينين الرملي "بجائزة النيل"، والأستاذة الدكتوره هدى وصفى "بجائزة الدولة التقديرية فى الفنون والفنانة سلوى أحمد بجائزة الدولة التشجيعية "فى التمثيل المسرحى.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد أعلنت اليوم أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق بحضور الدكتور هشام عزمى أمين المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس للثقافة.

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى كان قد أجرى عملية جراحية تركيب دعامتين منذ فترة قليلة وظهر منذ ايام وقال إنه بحالة جيدة الآن بعدما أجرى عملية جراحية لتركيب دعامات، وتابع: "الحمد الله أنا كويس.. وبشكر الجميع.. وأنا جالى برقيات وورود من ناس أنا معرفهاش".

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وكانت النجمة روجينا وجهت رسالة شكر لكل من حرص على الاطمئنان على صحة زوجها الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لوضع دعامات فى قلبه.

ونشرت روجينا صورة لأشرف زكى، عبر حسابها على فيس بوك وكتبت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللى سألت وأطمنت وأسفة لوماقدرتش أرد على كل اللى سألوا عليه شكرا جدا".

يشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية.