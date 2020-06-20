شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب الشخصية رقم 5 التي تتقمصها ميرهان حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمصت الفنانة ميرهان حسين، شخصية الفنانة مايا دياب وقلدتها في شكلها وحركاتها وطريقة غنائها، وحاز الفيديو الذى نشرته ميرهان عبر حسابها على إنستجرام، العديد من متابعيها، مشيدين بموهبتها في التقليد، وتعد مايا دياب الشخصية رقم 5 التي تتقمصها ميرهان حسين.

وبدأت ميرهان الحكاية بتقمص شخصية النجمة فيفى عبده، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وظهرت ميرهان في الفيديو مرتدية جلابية من اللون الأبيض، مثل فيفى عبده بالظبط وباروكة شعر أسود طويل، مرتدية نفس ألوان "الاكسسورات، التي ترتديها الفنانة فيفي عبده وقلدت رقصتها بالضبط.

وبعد فيفى عبده، تقمصت ميرهان حسين شخصية الفنانة نوال الزغبى، وظهرت ميريهان في الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على إنستجرام، نسخه طبق الأصل من نوال بعد وضع مكياج، وغنت مقطعا من أغنيتها "عينيك كدابين" لكن مع تغيير كلماتها.

وبعد فيفى عبده ونوال الزغبى، تقمصت شخصية كل من الفنانة أصالة والفنانة سميرة سعيد، وتحضر شخصية الفنانة مايا دياب، وكل شخصية تتقمصها ميرهان تحوذ على إعجاب العشرات من متابعيها، مشيدين بموهبتها فى تقليد الشخصيات وتقمصها لها نسخة طبق الأصل.

وحلت الفنانة ميرهان حسين ضيفة شرف فى مسلسل "رجالة البيت" الذي عرض فى سباق دراما رمضان المنقضى من بطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى.

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وكان أخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.

وانضمت الفنانة ميرهان حسين إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.