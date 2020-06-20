في يومهم العالمي.. نسرين طافش تزور مخيم اللاجئين السوريين في لبنان.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نسرين طافش، باليوم العالمي للاجئين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث شاركت عدد من الصور خلال احتفالها بيوم اللاجئ العالمي عبر إنستجرام، لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيها وجمهورها.

وقالت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مساء اليوم: "في يوم اللاجئ العالمي.. كل ما أتمناه هو أن يعود كل اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم وأوطانهم بسلام .. إلى ذلك الوقت كل إنسان يستطيع أن يساعدهم بطريقته وحسب قدرته أو على الأقل يساهم بزرع ابتسامة على وجوههم الطيبة.. أنهم أهلنا لاجئين فلسطين سوريا العراق وكل لاجئ في كل مكان هو أخي وأختي في الإنسانية".

وزارت الفنانة نسرين طافش مخيم اللاجئين السوريين في لبنان، قائلة: "الصور من زيارتي إلى مخيم اللاجئين السوريين في لبنان مع الصديق إسماعيل تمر.. تذكروا أخوتكم في الإنسانية وساعدوهم بكل الطرق الممكنة".

من جانبها، احتفلت الفنانة كندة علوش، باليوم العالمي للاجئين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مشيرة إلى أن اللاجئين هم "أبطال حقيقيين تحدوا كل الظروف الصعبة وعملوا إنجازات بمجالات مختلفة".

وشاركت الفنانة كندة علوش عددًا من الصور خلال احتفالها باليوم العالمي للاجئين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة: "‎لما بتحاول من قلبك ترسم الضحكة على وجوهن وتمنحن ولو لحظات من السعادة من خلال دعمك ومحبتك واهتمامك ومساعدتك.. هي السعادة رح تنعكس على حياتك لوقت الطويل".