- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن في يومهم العالمي.. نسرين طافش تزور مخيم اللاجئين السوريين في لبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مساء اليوم: "في يوم اللاجئ العالمي.. كل ما أتمناه هو أن يعود كل اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم وأوطانهم بسلام .. إلى ذلك الوقت كل إنسان يستطيع أن يساعدهم بطريقته وحسب قدرته أو على الأقل يساهم بزرع ابتسامة على وجوههم الطيبة.. أنهم أهلنا لاجئين فلسطين سوريا العراق وكل لاجئ في كل مكان هو أخي وأختي في الإنسانية".
نسرين طافش في مخيم اللاجئين بلبنان
وزارت الفنانة نسرين طافش مخيم اللاجئين السوريين في لبنان، قائلة: "الصور من زيارتي إلى مخيم اللاجئين السوريين في لبنان مع الصديق إسماعيل تمر.. تذكروا أخوتكم في الإنسانية وساعدوهم بكل الطرق الممكنة".
من جانبها، احتفلت الفنانة كندة علوش، باليوم العالمي للاجئين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مشيرة إلى أن اللاجئين هم "أبطال حقيقيين تحدوا كل الظروف الصعبة وعملوا إنجازات بمجالات مختلفة".
وشاركت الفنانة كندة علوش عددًا من الصور خلال احتفالها باليوم العالمي للاجئين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة: "لما بتحاول من قلبك ترسم الضحكة على وجوهن وتمنحن ولو لحظات من السعادة من خلال دعمك ومحبتك واهتمامك ومساعدتك.. هي السعادة رح تنعكس على حياتك لوقت الطويل".
وأضافت: "من بين اللاجئين أبطال حقيقيين تحدوا كل الظروف الصعبة وعملوا إنجازات بمجالات مختلفة.. وقدموا مساعدات كبيرة للاجئين وللمجتمعات المضيفة علينا دعمهم فلتكن رسالتنا في يوم اللاجئ العالمي هذا العام أن لكل منا دور ولكل بادرة مهما كانت بسيطة أثر إيجابي".
كانت هذه تفاصيل خبر في يومهم العالمي.. نسرين طافش تزور مخيم اللاجئين السوريين في لبنان.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.