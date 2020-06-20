شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا فعلت "كورونا" فى المطرب عبادى الجوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيا "أخطبوط العود" المطرب عبادي الجوهر، ضمن سلسلة حفلات الصيف "مكملين معاكم" الأسبوعية التي تقدمها "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، ضمن سهرات فنية تبث مباشرة "اونلاين" والتى هدفها تسلية وإمتاع الجمهور من داخل بيوتهم، وبدأت السهرة بتوجيه عبادي الجوهر الشكر لهيئة الترفيه على المجهود الكبير الذي تبذله لإقامة هذه الحفلات .

وقدم الجوهر العديد من روائعه وقال:"الوقت لم يسعفني كي احضر لكم جديدا لأقدمه في الحفل لكني حضرت أشياء أول مرة أغنيها في حفل، وأتمنى أن تناسب اختياراتي أذواق الناس" ليصول بعدها الجوهر في بحر أغانيه المنتقاة.

وعلى هامش الحفل، أجاب عبادي ردا على سؤال: ماذا فعلت بك "كورونا".. اَي ماذا غيرت بك وما العادات التي اكتسبتها خلال هذه الفترة ؟ ، فقال :"بالنسبة لي ، انا رجل بيتوتى فجلوسي بالبيت كان عادي ولكن مجرد الاحساس بانك جالس "غصب عنك" وليس برضاك هذا بحد ذاته أمر مزعج، واتصور ان الكورونا علمت الناس تفادي شوية عادات كنّا نمارسها بشكل يومي.. حيث كنّا نبوس ونحضن ونصافح بعض ، وأتصور اننا بعد انتهاء الأزمة الراهنة لن نقوم بهذه الأفعال، كذلك بات الناس اكثر حرصا فنجدهم يهتمون بغسل اليدين ولبس الكمامات وهذا امر جيد جميل. اما شخصيا فالوقت خلال الأزمة الراهنة كان طويل ومكنني من مراجعة بعض الأعمال الغنائية".

Advertisements

وعن السماح باحياء الحفلات في المملكة، اجاب :"جميل أنني التقيت بجماهيري في هذه المدن مثل: حائل ، الباحة، عرعر، جدة والرياض وأبها وغيرها .. كنت من زمان أتمنى ان التقي بالجمهور السعودي وجها لوجه في مختلف مدن المملكة، وحفلات "هيئة الترفيه" كانت وسيلة التعارف بيننا وبين الناس عن قرب ،وفوجئت ان الناس كانوا متابعين لنا بشكل جيد وحافظين اعمالنا"، وشدد الجوهر على ان الفن الجميل والأصيل ليس لهما عمر .