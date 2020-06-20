شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى ترفع دعوى قضائية ضد ريم الشمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة راندا البحيرى، عن رفع دعوى قضائية ضد ريم الشمرى لإهانتها، وكتبت راند عبر حسابها على "فيس بوك" القصة كاملة.

وكتبت راند البحيرى، قائلة: "بدأت أول أمس الخميس 18 يونيو 2020 نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق بمعرفة حازم أبو طالب رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية في البلاغ رقم 23140 مكتب النائب العام المقدم من المحامي عاصم قنديل عن موكلته الفنانة راندا البحيري ضد المدعوة ريم الشمري الكويتية الجنسية وذلك لإهانتها المصريين في الخارج وفي داخل مصر حيث كادت أن تكون سببًا لإفساد العلاقة الودية بين القاهرة والكويت إذ استخدمت حساباتها علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في فترات مختلفة في نشر مقاطع فيديو فيها التعدي علي المصريين بالسب والقذف والتحقير منهم ووصفتهم بالخدامين والإجراء لدى الشعب الكويتي".

Advertisements

وأضافت: "حيث كانت تحرض الكويتيين على التحقير من شأن المصريين بل وجهت إهاناتها إلى الدولة المصرية ذاتها واتهمتها بابتزاز دولة الكويت عن طريق المصريين المقيمين فيها، وقد حضرت المبلغة (الفنانة راندا البحيري) أمام النيابة للإدلاء بأقوالها فقررت أن المدعوة ريم الشمري قد أساءت إليها إساءة مباشرة إذ وجهت لها العديد من عبارات السب والقذف واتهمتها باتهامات تخالف الحقيقة والواقع الأمر الذي نالها منه ضرار جسيمة خاصة وقد تم نشر مقاطع الفيديو في علانية عبر العديد من مواقع التواصل، هذا والجدير بالذكر أن النيابة العامة تواصل استكمال التحقيقات تمهيدا لتقديم الدعوي للمحاكمة".