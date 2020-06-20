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شكرا لقرائتكم خبر عن رسم صورته خلف الرأس..أحمد حلمي لـ متابع: نعيمًا.. اعتبرنى عينك اللى فى قفاك والان مع تفاصيل الخبر
أحمد حلمي على انستجرام
على صعيد آخر، تبث منصة watch it عددا من أفلام الفنان أحمد حلمي، من بينها فيلم " إكس لارج"، الذي تم تم انتاجه عام 2011، وشارك فى بطولته بجانب أحمد حلمى كل من دنيا سمير غانم، إنعام سالوسه، وحمزة العيلى، وخالد سرحان، والراحل إبراهيم نصر، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد حلمى، كما تعرض المنصة فيلم " عسل أسود" الذى تم انتاجه عام 2010، وشارك فى بطولته كل من إدوارد، إنعام سالوسه، إيمى سمير غانم، لطفى لبيب، يوسف داوود، محمد شاهين، وأخرون، تأليف محمد دياب، إخراج خالد مرعى.
كما تعرض المنصة فيلم "جعلتنى مجرما" ، والذى تم انتاجه عام 2006، وشارك فى بطولته كل من حسن حسنى، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، محمود البزاوى، أدوارد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة. كما تعرض منصة watch it، أفلام " كدة رضا، مطب صناعى، 100 مبروك، وبلبل حيران".
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