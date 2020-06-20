شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن قائمة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي الـ 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020 عن القائمة الرسمية للأفلام القصيرة التي كان من المقرر أن تشارك في المسابقة، أن لجنة الاختيار شاهدت مجموعة كبيرة من الأعمال وصل عددها إلى 3810 أفلام من 137 دولة مختلفة هذا العام، وذلك بالمقارنة بـ4240 فيلم في عام 2019.

وحسب بيان رسمي من إدارة المهرجان أنه من المقرر أن تقام مسابقة الأفلام القصيرة، الخريف المقبل في قصر المهرجانات "Palais des festivals" في مدينة كان بفرنسا، ومن المقرر أن يتم الكشف عن التاريخ الدقيق للفعاليات وأسماء أعضاء لجنة التحكيم قريبًا جدًا، و من بين الأفلام المختارة الفيلم المصري أخشي أن أنسي وجهك" للمخرج سامح علاء .

ويشمل اختيار 11 فيلما قصيرا للمنافسة علي السعفة الذهبية للأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي الـ 73 وجاءت الأعمال من 12 دولة مختلفة.

قائمة الأفلام :

أخشي أن أنسي وجهك " للمخرج سامح علاء "مصر"

فيلم الانيمشن الفرنسي FILLES BLEUES, PEUR BLANCHE (BLUE FEAR)

MOTORWAY65 "اليونان"

SUDDEN LIGHT "المملكة المتحدة"

SON OF SODOM "كولومبيا / الأرجنتين"

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الفيلم الفرنسي " CAMILLE SANS CONTACT "

THE LAMB OF GOD "البرتغال / فرنسا"

MOUNTAIN CAT "منغوليا، المملكة المتحدة"

Benjamin, Benny, Ben "كندا"

Stéphanie "بلجيكا"

الفيلم الأمريكي "David"