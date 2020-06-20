شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين أحمد فلوكس و ديالا مكي.. اعرف قالها إيه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان أحمد فلوكس، في وصلة غزل مع حبيبته الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، بعد نشره صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام، لتدخل تعلق على الصورة ضاحكة:" مين هيدى"، قائلًا لها: "واحدة قمر كدة دخلت حياتي خلت للحياة حياة"، فيما ردت هي عليه: "ياربي شو بتعرف تحكي حلو".



أحمد فلوكس



وصله غزل بين فلوكس و ديالا

على مدار الأيام الماضية نشأت قصة حب جديدة بين الفنان أحمد فلوكس والمذيعة اللبنانية ديالا مكى، وهى واحدة من مذيعات الفاشون، وعلى علاقة وطيدة بكل مصممى الأزياء بمختلف أنحاء العالم، وهى ابنة دكتور لبنانى شهير.

ويسعى فلوكس هذه الأيام لعمل تصريح دخول مصر للمذيعة اللبنانية وابنة الطبيب اللبنانى، حيث تملك طائرة خاصة بحكم تصريحات المقربين من فلوكس.

على جانب آخر تعاقد الفنان أحمد فلوكس مؤخراً على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا" من إخراج حسام الجوهرى ومن المقرر البدء فى تصويره بعد شهر ونصف نظرا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.

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ويعتبر "زكريا" هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد فيلم "شارع 18" الذي عرض منذ حوالى 12 سنة وحقق نجاحا.

آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.