فيديو..هبة طوجي تتخطى الـ 25 ألف مشاهدة بأغنية "روح ياقمر" على يوتيوب

حققت الفنانة هبة طوجي أكثر من 25 ألف مشاهدة بأغنيتها الجديدة"روح ياهوى"،وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:غادي رحباني، ألحان:يزن Advertisements الحاجري، توزيع:أسامة الرحباني. الحاجري، توزيع:أسامة الرحباني. يذكر ان آخر إصدارت هبة الغنائية كانت من خلال أغنية "طلعت يامحلى نورها" التي سجلت أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"

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