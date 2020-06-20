في يوم اللاجئ العالمي.. تعرف على أمنية نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها من داخل مخيم اللاجئين السوريين بلبنان بصحبة الأطفال على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. تمنت طافش أن يعود كل اللاجئين والنازحين إلي بيوتهم بسلام ودعت الجميع للمشاركة قدر استطاعتهم حتى ولو برسم بسمة على أوجه الأطفال. اختتمت كلامها موجهة رسالتها للجميع قائلة "تذكروا اخوتكم في الإنسانية وساعدوهم بكل الطرق الممكنة". Advertisements يذكر أن نسرين طافش شاركت في بطولة مسلسل ختم النمر والذي عُرض هذا العام مع الفنان أحمد صلاح حسني.

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