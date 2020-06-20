مجدي كامل يشارك بصورة في التريند الجديد

شارك الفنان مجدي كامل في التريند الجديد الذي أنتشر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي ولاقى إقبال كبير من الفنانين والجمهور على حد سواء.
نشر كامل الصورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعيأنستجرام وحظي بتفاعل من قِبل الجمهور والفنانين ومن بينهم الفنانة لقاء سويدان.
علقت على الصورة زوجته الفنانة مها أحمد والتي شاركت في التريند ايضًابجملة " ايوة بقي ماشاء الله "
يذكر أن مجدي كامل شارك في الموسم الثالث من مسلسل البيت الكبير والذي عُرض هذا العام، المسلسل من بطولة سوسن بدر، لوسي، داليا مصطفى وغيرهم من النجوم ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.
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