بصحبة سمية الألفى ومحمود حميدة.. أحمد الفيشاوي ينشر صور من داخل منزله

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة صور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من داخل منزله بصحبة والدته سمية الالفي ومحمود حميدة وعدد من افراد اسرته.

علق الفيشاوي على الصور قائلًا أنها روتين يوم الجمعة الخاص بهم، وحصل على تفاعل كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي فلقي إعجاب قرابة الـ10 آلاف شخص

والعديد من التعليقات بعد أقل من ساعة من نشره للصور.

يذكر أن أحمد الفيشاوي يستكمل حاليًا تصوير فيلم الحارث والذي يجمعه مع ياسمين رئيس وعلى الطيب وغيرهم من النجوم وهو من إخراج محمد نادر.

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