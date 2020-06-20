إيمان العاصي.. أميرة الدراما التي ولدت نجمة

ربما تكون هي آخر حروف الأبجدية في الفن المصري، لأنها تشع ذكاءً واختلافًا ونجومية دون عن بقية جيلها، ترسم شخصياتها عبر الشاشة بإحساسها المميز ولغتها الفنية المختلفة، فنانة التفاصيل التي تدرك معنى وقيمة ما تقدمه، هي أميرة الدراما إيمان العاصي، التي ولدت نجمة على يد عمالقة التمثيل مثل النجم الراحل نور الشريف، والقديرة سميرة أحمد.

أميرة الدراما إيمان العاصي حالة فنية فريدة في الدراما المصرية والسينما أيضا، منذ ظهورها في مسلسل أمس لا يموت مع رغدة، وبعده في مسلسل أحلام في البوابة مع سميرة أحمد،

وهي تلفت الأنظار إليها بوداعتها وشيكاتها وموهبتها، حيث كانت الانطلاقة الكبرى لهذه الموهبة الواعدة مع النجم الراحل نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي، لتصبح بعده واحدة من ألمع النجمات، وتتصارع عليها شركات الإنتاج، لتتقاسم البطولة مع الكبار مثل حسين فهمي، ونور الشريف، ثم جيل الشباب كريم عبد العزيز وأحمد عز ومصطفى شعبان وهاني رمزي، وغيرهم حتى تصبح أميرة الدراما المصرية التي ينتظرها الجمهور في كل عمل تقدمه، وتحقق نجاحا كبيرا، وتصبح رمزا وأيقونة للفتيات على السوشيال ميديا.

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حاليا أميرة الدراما إيمان العاصي تقضى فترة نقاهة واستجمام بعد تعافيها من كورونا، وانتصارها على هذا الفيروس الملعون، حيث شاركت أميرة الدراما جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، اليوم السبت، بصورة لها على شاطئ البحر، وعلقت عليها : السلام.. الهدوء ، وربما يدلل هذا على طبيعتها التي تركن إلى الهدوء.

الجدير بالإشارة أن آخر أعمال أميرة الدراما إيمان العاصي، كان مسلسل بخط آلايد وهو ينتمي لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في البطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.