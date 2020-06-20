فيديو.. حفل عزيز مرقة "أون لاين" يحقق أكثر من 38 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

أحيا الفنان عزيز مرقة حفله الغنائي "أون لاين" مساء أمس الجمعة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق أكثر من 38 ألف مشاهدة في أقل من 24

ساعة من طرحه.

استمر الحفل مايقرب من الساعة، بدأها بأغنية جديدة بعنوان "بعتلك سلام"، بالإضافة إلى مجموعة غنائية أخرى أبرزها

"ياباي، سمعتك، يابنت الناس، مين قالك، داليا، طلعت هي".

يعتبر الحفل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى أون لاين "الموسم الثاني"، المقام برعاية إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر، والتي شارك في افتتاحها الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري".