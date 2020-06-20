بمناسبة يوم اللاجئ العالمي.. كندة علوش تنشر صورة من أحد المخيمات

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها بصحبة طفلتين من داخل أحد المخيمات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمي.

علقت علوش على الصورة قائلة أن السعادة التي تحاول اعطائها

للأطفال من خلال دعمك لهم سوف تنعكس عليك وعلى حياتك لوقت طويل.

كما أضافت أن من بين اللاجئين ابطال حقيقين استطاعوا تحدي الظروف وصنعوا إنجازات

في مختلف المجالات وقدموا خدمات ومساعدات للمجتمعات المضيفة.

واختتمت حديثها مشيرة إلي أن لكل منا دور ولكل بادرة أثر إيجابي مهما كانت بسيطة.

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يذكر أن كندة علوش شاركت في مسلسل إلا أنا والذي عُرض خارج الموسم الرمضاني وكان مكون من 6 حكايات منفصلة لبطلات مختلفات.