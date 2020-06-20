قريباً..أغنية جديدة تجمع بلقيس فتحي بأمير طعيمة

أعلن الشاعر أمير طعيمة عن عمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة بلقيس فتحي، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". كشف أمير التعاون عبر خاصية "ستوري" قائلاً:"وانا يسعدني اتعامل مع فنانة جميلة زيك قريباً إن شاء الله". يذكر أن طعيمة قد قدم باقة كتابية ضخمة خلال رمضان الماضي، وبالأخص في تترات الاعمال الدرامية وأبرزهم "كنا بنضحك" لمسلسل "جمع سالم"، كنا صغيرين للفنان سميرة سعيد من مسلسل حمل اسم الأغنية. باقة كتابية ضخمة خلال رمضان الماضي، وبالأخص في تترات الاعمال الدرامية وأبرزهم "كنا بنضحك" لمسلسل "جمع سالم"، كنا صغيرين للفنان سميرة سعيد من مسلسل حمل اسم الأغنية.

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