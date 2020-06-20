بالصور: إيمان الشميطي نجمة Arabs Got Talent تفجر مفاجأة بشكلها الجديد !

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ونشرت الفنانة المغربية مجموعة من الصور الجديدة عبر تطبيق انستغرام وصدمت متابعيها برشاقتها الملفتة بعد ان خسرت الكثير من وزنها فتغيرت ملامح وجهها وشكل جسمها بالكامل.

ولفتت الشميطي الانظار بتغيير اطلالتها من خلال وضع العدسات اللاصقة وقص شعرها. والاعتماد على ستايل جديد ومختلف من خلال الملابس الكاجوال الضيقة والجينز الممزق، تماشيا مع الموضة الحالية المنتشرة في العالم.

ونجحت الشابة المغربية في ان تصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي بفضل التغيير المفاجئ الذي اعتمدته، ونالت اطلالتها الجديدة اعجاب الالاف من المشاهدين، الذين مدحوا ارادتها وقدرتها على تغير شكلها بشكل هائل زادها جمالا.

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يذكر أن إيمان الشميطي المغربية الجنسية نالت شهرة كبيرة خلال مشاركتها في برنامج Arabs Got Talent الموسم الخامس، وذلك بعد أن أطلت على المسرح وهي في الشهور الأخيرة من حملها، واستطاعت أن تقتنص من الفنانة نجوى كرم الباز الذهبي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي تقدم فيها إيمان الشميطي بتغيير في مظهرها يجعلها مختلفة، ففي فبراير 2019 أطلت على متابعيها بقصة قصيرة مع لون شعر مائل للبرتقالي، وفي شهر ديسمبر من نفس العام، أطلت بشعر بني كستنائي وعدسات ملونة حولا شكلها تماماً.