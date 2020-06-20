قادير دوغلو ينفي تولّيه إدارة أعمال زوجته نسليهان اتاغول

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تم تدوال أخبار منذ أيام عن قيام الممثل التركي قادير دوغلو تولّي إدارة أعمال زوجته الممثله نسليهان أتاغول، وذلك بعد خلافها مع إدارة أعمالها السابقة وانفصالها عنها، وتعرّض قادير لانتقادات بسبب تلك الاخبار، وأنّه يريد أن يسيطر على نسليهان وعلى أعمالها.

قادير وبعد انتشار هذه الأخبار، نفى ذلك في حسابه عبر “توتير”، مؤكداً أنه لم يتولَّ إدارة أعمال زوجته، وأنه صحيح أسس شركة إنتاج خاصة بهما، لكنّها ليست لإدارة الأعمال، بل ستنتج أعمالاً مختلفة وسيكون تركيز الشركة على الانتاجات الموسيقية.

وأطلقت نسليهان منذ أسابيع موقعاً خاصاً بها لنشر الأخبار، وكان ضيفها الأوّل زوجها قادير دوغلو.