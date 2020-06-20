كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 05:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كاملة أبو ذكري تعتذر عن إخراج مسلسل "الإمبراطور" لمحمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تصريح بشير الديك عن ترشيح كاملة أبو ذكري الإخراج قصة حياة أحمد زكي ، اعتذرت الأخيرة عن طريق بوست نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

قالت في االمنشور، بأنها لن تعمل هذا العام سواء مع رمضان أو غيره لتفرغها لمشروع آخر وهو رواية لنجيب محفوظ تحولها إلي لعمل سينمائي

وأضافت: "محمد رمضان ممثل موهوب جدا و أحب جدا أشتغل معاه لما الظروف تسمح ، لكن أنا السنه دي مش هشتغل مسلسلات مهما كانت إيه ، علشان كمية الناس إلي بتتصل علشان تعمل كاستينج ، أنا مش هعمل مسلسلات السنه دي".

وانهت حديثها قائلة :حلمي هو فيلم روايه لنجيب محفوظ من إنتاج شركة كاي ميديا و ده لسه السيناريو ما تكتبش.