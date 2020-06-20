تراند اليوم : أحمد بدير: يكشف عودته للمسرح.. تفاصيل

كشف الممثل المصري ​أحمد بدير​ عودته للمسرح قريباً، من خلال عمل جديد يتم التحضير له.

وإكتفى بدير بالإشارة إلى أنها ستُعرض في مصر وعدد من الدول العربية، من دون أن يقدّم تفاصيل عن إسمها أو طابعها.

كما أعرب بدير عن سعادته بنجاح مسلسل “​يا أنا يا جدو​”، الذي عُرض في الموسم الدرامي في رمضان الماضي، وخصوصاً بعد الإشادة والإعجاب الكبيرين من جانب الجمهور والنقاد، مؤكداً أن ما جذبه للمشاركة في العمل، قوة السيناريو وأنه دار في إطار إجتماعي كوميدي”.

وأشار إلى أنه لم يواجه صعوبات أثناء التصوير، رغم إنتشار ​فيروس كورونا​، ولكن كان يتم إتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة كافة، داخل “لوكيشن” التصوير.