تراند اليوم : غدا.. هشام ماجد: يكشف أسرار مسيرته الفنية.. في “واحد من الناس”

يستضيف الاعلامى د. عمرو الليثى فى التاسعة والنصف مساء غدا الاحد من برنامج واحد من الناس على شاشة النهار نجم الكوميديا هشام ماجد فى حلقة فنية خاصة ويكشف اسرار مسيرته الفنية ، وكواليس اخر اعمالة الفنية في السينما والتليفزيون واخبار علاقتة بأحمد فهمي وشيكو بعد انفصالهم فنيا

ويكشف ماجد عن بدايته الفنية ، وكيف كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم (تمر هندي للإنتاج الفني)، كان أنجحها فيلم (رجال لا تعرف المستحيل) ،

وعن البداية الحقيقية له من خلال فيلم (ورقة شفرة) الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري. حاز على جائزة النقاد لأفضل وجه جديد في عام 2008 مناصفة مع زميليه (شيكو) و(أحمد فهمي) في فيلم (ورقة شفرة).

يذاع برنامج واحد من الناس فى التاسعة والنصف مساء غدا الاحد من خلال برنامج واحد من الناس على شاشة النهار

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