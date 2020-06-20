تراند اليوم : بالفيديو.. أليشيا كيز تطرح “Perfect Way to Die”

طرحت النجمة العالمية ​أليشيا كيز​ 39 عاما أغنية جديدة بعنوان “​Perfect Way to Die​” من ألبومها المرتقب ​ALICIA​.

الأغنية مستوحاة من قتل مايكل براون على يد الشرطة في فيرغسون، وساندرا بلاند التي ماتت معلقة في زنزانتها في السجن في تكساس بعد أن أوقفتها الشرطة بسبب مخالفة مرورية بسيطة.

وكانت أليشيا أطلقت مؤخرا أغنية “​Good Job​”، هنأت فيها الطاقم الطبي الذي واجه فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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أليشيا كيز كانت قد كتبت الأغنية مع زوجها المنتج سويز بيتز العام الماضي، حيث كان غرضها إلقاء الضوء على الأبطال المجهولين فى حياة “كيز” والاحتفاء بهم، مثل والدتها، وفى أعقاب وباء فيروس كورونا، أدركت أليشيا أن رسالتها فى الأغنية تتناسب تمامًا مع اللحظة.