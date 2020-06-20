تراند اليوم : أحمد حلمي.. مطبوع على رأس أحد المتابعين- شاهد

يواصل الممثل المصري ​أحمد حلمي​ نشاطه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ويتلقى صوراً عديدة من المعجبين الذين يحبون تمثيله ويحاولون أن يؤلفةن لوحات فنية جميلة تعبر عن محبتهم له.

ونشر أحمد حلمي صورة لأحد المتابعين بعد أن سرّح شعره وطبع صورة احمد حلمي على رأسه من الخلف في المنطقة الخالية من الشعر، وعلق حلمي على الصورة قائلاً:”نعيما يا حامد .. اعتبرني عنيك اللي في قفاك”.

الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم “خيال مآتة”، وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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