تراند اليوم : كدة قمر وكدة قمر.. صورة لهدي المفتي في طفولتها – إتفرج

نشر الفنانة هدى المفتى صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و ظهرت هدى المفتى فى الصورة وهى فى طفولتها .

فيما جاءت تعليقات متابعيها كالتالى : قمر فى الحالتين ، وعلقت أخرى “حلوة اوى ما شاء الله ..وعلقت أخرى “إيه القمر ده “.

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فيما قد شاركت هدى المفتى فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .

مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.

يذكر أن آخر أعمال هدي المفتي في فيلم “بنات ثانوي” ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.