بعد 22 عامًا باسم مغنية يستعيد ذكريات أول عمل له في مصر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استعاد الفنان اللبناني باسم مغنية ذكريات أول عمل فني له في مصر، وذلك بعد مشاركته في مسلسل “امرأة من زمن الحب”، والذي قامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد، وهشام سليم، ومحمد رياض، وعرض في 1998.
باسم مغنية، نشر صورة من العمل عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “مسلسل (امرأة من زمن الحب) أول ظهور لي في مصر بدور جميل جدا.. وأذكر جيدا كيف تم اختياري من قبل قطبي الدراما المصرية الكبيران أسامة أنور عكاشة و إسماعيل عبدالحافظ.. أول ما دخلت إلى المكتب حيث كانا.. صرخا بصوت واحد (هو ده)”.
وشارك باسم مغنية في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل “النهاية”، مع الفنان يوسف الشريف، ولكن بسبب ظروف فيروس كورونا تم تقليص دوره بسبب المنع من السفر وظهر كضيف شرف في العمل الذي عبر عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فيه.
مسلسل “النهاية” يشارك في بطولته يوسف الشريف، الفنان عمرو عبدالجليل وناهد السباعي، وعدد كبير من النجوم.
وتدور أحداث العمل حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.
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