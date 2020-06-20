لطيفة تعاني من ملل الحجر المنزلي.. وتطلب رأي جمهورها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن شعورها بالملل بعد فترة من الحجر المنزلي المفروض، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

لطيفة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “أ نا بصراحه ابتديت امل من القعده وموش عارفه اخذ اى قرار من سنين طويله ما قضيتش الصيف بدون حفلات”.

الفنانة التونسية طلبت رأي جمهورها، بقولها: “شنوه الحل؟ لا سفر ولا بحر ولا اجازه ؟ اعطونى اقتراحات ....الله يصبرنا”.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد عبرت مؤخرا عن حبها الشديد لوالدتها، لافتة إلى أنها تسلي نفسها في فترة الحظر بالاعتناء بأظافر والدتها.

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الفنانة التونسية نشرت مقطع فيديو لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهو تقوم بعمل “باديكير ومانيكير” لوالدتها بنفسها، ثم قامت بتقبيل يدها.

لطيفة أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “قولولي بتعملوا ايه في الحظر.. انا بستمتع بالحظر مع أمي وبعملها باديكير ومانيكير.. ومستمتعين بالشمس.. اكتبولي واحكولي بتقضوا وقتكم في الحظر ازاي”.

جمهور الفنانة التونسية أثنوا على تصرفها مع والدتها، واهتمامها بها، وحرصها على قضاء الوقت معها.

وكانت لطيفة قد علقت من قبل على طول فترة الحجر المنزلي ووقف الطيران بين البلاد، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة التونسية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان فى شوارعها ومحلاتها يبكيني.. بدموع تغلبنى”.