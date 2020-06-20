ماذا لو خضعت كايلي جينر لعملية تحوّل جنسي.. شاهدوا كيف سيصبح شكلها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كما جرت العادة عند نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية أنها دائما ما تكون “تريند” على شبكة الإنترنت. لكي لا تفقد هذه العادة، قررت سيدة الأعمال مشاركة نشر حساب لأحد معجبيها.

اللقطة التي شاركها صفحات معجبين لجينر، تتناول تحد مشهور حول العالم عن “تغيير الجنس”، بفضل التطبيقات المختلفة التي يمكن العثور عليها في متجر أي هاتف خلوي ذكي.

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رغم أنها لم تتخذ قرار المشاركة في التحدي، إلا أن الحساب المحب لكايلي فعلها من أجلها. يبدو أن التغيير كان غير متوقع تمامًا، ولم يكن لدى ابنة كريس جينر عندما رأت صورتها سوى قول “يا إلهي!”.

هذه الصورة التي تمت مشاركتها على موقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام، ، تظهر كايلي جينر في صورة مقسمة إلى قسمين، يمكنك رؤية أخت كيم كارداشيان، على الجانب الأيمن وهي تنظر إلى الكاميرا. من ناحية أخرى، على الجانب الأيسر، من الممكن رؤية وجهها الذكوري ولحية لا زينت وجهها الجميل.

البوست الذي شاركه حساب على Kylie. Sassy على انستجرام، تمكن من جمع ما لا يقل عن 43 ألف علامة “أحب ذلك” ومئات التعليقات، التي رأت أن جينر لا يزال جميلة بشكل لا يصدق، لكنها تشبه إلى حد كبير المطرب زين مالك.