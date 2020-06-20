والدة الفنانة الراحلة جيا خان تتهم سلمان خان بالتواطؤ

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في يونيو 2013 ، صدمت وفاة الممثلة الهندية جيا خان بالانتحار الجميع، وقامت الشرطة بالتحقيق في انتحارها، وبعد بضعة أيام ، حجزت ممثل بوليوود سوراج بانشولي بتهمة “التحريض على الانتحار بموجب قانون العقوبات.

بعد سبع سنوات، وبعد أيام من وفاة سوشانت سينغ راجبوت ، خرجت والدة جياه خان، وهي تنشر مقطع فيديو زعمت فيه أن سلمان خان استخدم نفوذه لجعل الشرطة “تبتعد عن توجيه الاتهام للممثل سوراج بانشولي”.

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وقالت والدة الفنانة الراحلة عبر مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي “يجب على صناعة السينما الهندية أن تستيقظ وأن تتخلص من التسلط، لقد ذكّرتني التطورات في الأيام القليلة الماضية بحادث وقع في عام 2015 عندما التقيت ضابط في لندن سراً.

وأضافت “أخبرني الضابط أن سلمان خان يتصل به كل يوم طالباً عدم مضايقة الممثل الشاب أو استجوابه لأنه استثمر الكثير من المال فيه. تقول والدة جياه في الفيديو: “لقد أظهر عجزًا وإحباطًا”.

وتتهم الوالدة المكلومة أصحاب النفوذ بمحاولة تخريب التحقيقات. وتضيف: “أريد أن أقول يرجى الوقوف والقتال ووقف هذا السلوك السام في بوليوود”.