حلا شيحة تعترف: نادمة على عمليات التجميل.. والفن بريء من طلاقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلت الفنانة المصرية حلا شيحة بالكثير من التصريحات حول حياتها الشخصية، والتي من بينها أسباب انفصالها عن زوجها.

الفنانة المصرية أكدت، خلال لقائها في برنامج “التاسعة” على القناة الأولى، أن سبب انفصالها عن زوجها لا يعود إلى رغبتها في العودة للفن، ولكن بسبب اختلاف وجهات النظر بينهما.

وأضافت: “شعرت بأننى لم أستطع أن أكمل حياتي بهذا الشكل، وفور عودتي قررت العودة للفن لأنه بداخلي منذ كنت طفلة، وقد تركته بكامل إرادتي فلم تكن الشهرة تسيطر علي”.

وعن علاقتها الحالية بطليقها، قالت: “علاقتي بطليقى جيدة وقد أتفقنا أن أهم شيء هو نفسية أبنائنا، فقد اكتشفت أن المشكلة ليست فى انفصال الأم والأب ولكن المشكلة الحقيقية كيف سيتعاملان بعد الانفصال”.

Advertisements

حلا علقت أيضا على انتقادات خلعها للحجاب، بقولها: “أنا أرى أن كل شخص له مطلق الحرية، والدين ليس باللبس فالدين جوهر وأقول لمن ينتقدني: هل هذا الانتقاد هو ما أمرنا به الدين؟ فللأسف الناس أصبحت تدخل فى نوايانا”.

وتابعت: “أنا أريد أن أوضح أن الفن جميل ورسالة ويطرح قضايا مهمة، وهناك بعض المتدينين الذين يصدرون أحكاما على الناس من خلال مظهرهم ونسوا أن العلاقة بالله هي علاقة خاصة”.

ومن ناحية أخرى، اعترفت حلا شيحة بندمها على عمليات التجميل التي أجرتها بوجهها، مؤكدة أن ما دفعها لإجراء الجراحة هو لحظة حماس وليس رغبة في تجميل شكلها، لأنها ترى أن أبرز ملامح جمال وجهها هي البساطة.

وأضافت أنها انزعجت بشدة من نتيجة عملية التجميل، حيث أن حجم خديها زاد إلى الضعف، لافتة إلى أنها تراجعت عن محاولة إصلاح ما حدث خوفا من حدوث مضاعفات لوجهها.